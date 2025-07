Festa Estiva all'Oasi Zegna

Appuntamento outdoor per tutta la famiglia. All'Oasi Zegna, in zona Bocchetta Stavello, avrà luogo la Festa Estiva con picnic e una passeggiata tra i colori della natura a misura di bambino. Sono previsti anche giochi nel pomeriggio. L'appuntamento è per domenica 27 luglio, dalle 10. per info: 328.2309688.