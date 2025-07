Parcheggi selvaggi in alta Valle Cervo, dal 2026 in campo soluzioni di mobilità sostenibile

Non è passata inosservata la lettera della Pro Loco di Piedicavallo, inviata nelle scorse settimane agli enti provinciali per affrontare l’annosa questione dei parcheggi selvaggi che, ad ogni estate, si ripropone nei paesi dell’alta Valle Cervo, assieme alle misure da adottare per superare questo impasse.

Così, nei giorni scorsi, sono stati compiuti i primi dovuti passi verso un modello di mobilità più sostenibile nella vallata. L’associazione, guidata dalla presidente Veronica Rosazza Prin, ha incontrato la dirigenza di ATAP Biella con l’obiettivo comune di incrementare l’utilizzo dei mezzi pubblici nel periodo estivo, contrassegnato da una notevole affluenza di visitatori.

“Il confronto preliminare è stato totalmente positivo – commenta Rosazza Prin – C’è sicuramente la volontà condivisa di potenziare una viabilità più accessibile e razionale. Sono state esposte alcune soluzioni che potrebbero superare questo stato di cose. Ovviamente ogni piano potrebbe essere intrapreso a partire dal prossimo anno. Ora, siamo in alta stagione e ragionamenti di questo tipo non possono essere adottati. Ma in vista dell’estate 2026 ogni possibilità può essere praticabile”.

Tra le ipotesi in campo c’è l’idea di speciali navette. “Un po’ sul modello utilizzato durante l’Adunata Nazionale degli Alpini ma calato nella realtà della nostra vallata – sottolinea Rosazza Prin – Una simile iniziativa dovrebbe però vedere coinvolte tutte le amministrazioni comunali della Valle Cervo in maniera coesa e condivisa”.

In attesa di ulteriori valutazioni, con la promessa di altri futuri incontri, è stato condiviso un accorato appello, rivolto principalmente ai turisti di domani: “Non ringrazieremo mai abbastanza tutti coloro che hanno scelto di venire in visita nei nostri meravigliosi borghi – evidenzia la presidente della Pro Loco – Così, nell’ottica di garantire una piena viabilità per tutti, consiglio di utilizzare i bus pubblici già presenti sul nostro territorio in attesa di un prossimo progetto maggiormente strutturato che guardi ad una mobilità ancor più collaudata e sostenibile”.