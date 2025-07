Tra le vigne e sentieri di Lessona, in arrivo una doppia camminata per tutti gli sportivi

Venerdì 25 luglio le feste a Lessona continuano con la festa degli Alpini. Nella prima serata oltre alle prelibatezze gastronomiche riserva un angolo sportivo con la 3° edizione di: “Tra le vigne e sentieri di Lessona” camminata ludico sportiva abbinata ad una camminata a passo libero libera a tutti.

L’organizzazione è affidata al gruppo Alpini di Lessona in collaborazione con il G.E. Lessona, Polisportiva Lessona e la Pietro Micca Biella Running, il tutto sotto l’approvazione della FIDAL Piemonte. Il percorso rivisto a causa dell’impraticabilità di alcuni tratti dopo il maltempo del 21 giugno, riserva passaggi interessanti vicino ad alcuni vigneti dove viene prodotto il famoso vino Doc “Lessona”. Esso non comporta nessuna difficoltà ed è aperto a tutti.

Il programma prevede il ritrovo alle 17.30 per i partecipanti alla camminata e dalle 18 alle19 per i partecipanti a quella ludico sportiva. Partenza camminata alle 18.30, la non competitiva invece partirà alle 19.30 tutte e due presso via per Masserano di fronte alla Banca Sella. A tutti i partecipanti il gruppo delle penne nere offrirà un buono da utilizzare la sera stesa nel reparto gastronomia escluso la pizzeria. Al termine ricco ristoro.

Gli organizzatori vogliono ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro tempo per permettere la realizzazione di questa manifestazione: Giuseppe Capineri, Lauretana e Menabrea per la preziosa collaborazione. Per informazioni: Tiziano Revolon (3490971889), Mazzon Ezio (3488099315) o Paolo Vialardi (3397150369)