Dal Nord Ovest – Speleologo ferito per una caduta di rocce, in corso operazioni di salvataggio

La Prima Delegazione di Soccorso Speleologico del CNSAS è in intervento per soccorrere uno speleologo infortunatosi nell'Abisso Paperino sulla Colla Termini (Alpe degli Stanti) in provincia di Cuneo. Lo speleologo stava procedendo all'interno della grotta con altri compagni quando è rimasto vittima della caduta di rocce.

Lo speleologo è ora sotto controllo diretto di un sanitario del CNSAS specializzato nel soccorso medicalizzato in ambiente ipogeo. Per poter fare uscire la barella sarà necessario provvedere alla disostruzione di alcuni tratti di grotta particolarmente angusti che separano il luogo dell'incidente dall'uscita.

Nel corso del pomeriggio di ieri, l'uomo è stato raggiunto da una squadra tecnica e da un sanitario che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno stabilizzato. L'uomo ha subito un trauma cranico a causa di una caduta di sassi e non è in grado di procedere autonomamente. Nel punto dell'incidente, intorno a - 40 metri di profondità, è stata montata una tenda riscaldata dove il paziente è stato ricoverato e condizionato.

Il punto è stato anche raggiunto da un cavo telefonico che consente di comunicare con il campo base all'esterno. Nel corso della notte si sono alternate complessivamente una 50ina di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli e Umbria. Gran parte del lavoro è stato dedicato alla disostruzione di 3 strettoie che devono essere allargate per consentire il passaggio dell'infortunato.

Le operazioni si sono svolte con uso di esplosivi da parte di soccorritori speleologici appositamente formati. Al momento le condizioni dell'infortunato rimangono stabili, in attesa procedere verso l'uscita.