Dal Nord Ovest – Scontro auto-moto nella vicina Valsesia

Nel pomeriggio di ieri, 20 luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla Cremosina, nel comune di Valduggia, per un incidente stradale che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Arrivata sul posto, la squadra di Varallo si è attivata per la messa in sicurezza dei mezzi danneggiati. Sul posto anche i Carabinieri e un'ambulanza medicalizzata per l'assistenza ai conducenti.