Sinistro stradale a Biella, code e traffico in via Carso FOTO

Lunghe code e viabilità rallentata a Biella per un sinistro stradale. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19.30 di oggi, 21 luglio, lungo via Carso. In fase di accertamento la dinamica dell'accaduto, affidato agli agenti di Polizia. Dalle prime ricostruzioni, una persona sarebbe stata investita da un'auto e avrebbe riportato ferite da codice giallo.

Sul posto anche i sanitari del 118 con la Guardia di Finanza in supporto. Al momento, i mezzi procedono a senso unico alternato.