Dal Veneto a Biella, in visita i Bersaglieri

Sabato 19 luglio, i massimi esponenti dei Bersaglieri del Veneto, in prima mattinata sono giunti a Biella con i loro mezzi per far visita alla città, in particolare alla Basilica di San Sebastiano ed alla Cripta interna, dove riposano le spoglie del Gen. Alessandro La Marmora, Fondatore del Corpo del Bersaglieri.

Dapprima sono stati accompagnati al Nuraghe Chervu, accolti dal presidente dell’Associazione Sarda di Biella Battista Saiu, dove è stato innalzato il Tricolore con un minuto di “Silenzio”, in memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, ricordati dalle numerose lapidi giunte da molte realtà e posate nel sito, anche da Jesolo presente, per ricordare i suoi 288 caduti.

Trasferimento a Biella centro, guidato dai vigili urbani, con il benestare del comandante Massimo Migliorini per le vie della città passando davanti al Monumento al Bersagliere in piazza La Marmora per una foto ricordo, fino alla Basilica di San Sebastiano, dove lo studioso Federico Zorio ha illustrato la storia sia della Basilica che della Cripta. Il francescano padre Martino ha recitato una preghiera ed impartito una benedizione, vicino al luogo caro a tutti i Bersaglieri, la Cripta della Basilica, dove i francescani sono custodi ed i Bersaglieri sono “Guardia d’Onore alla Tomba del loro Fondatore”.

Trasferimento a Biella Piazzo per il pranzo con un menù piemontese. Nel primo pomeriggio visita a Palazzo La Marmora dove il dott. Francesco, discendente della nobile famiglia, ha illustrato la storia delle importanti figure delle sale interne e degli appartamenti al primo piano aperti da poco al pubblico, con tutti i recenti interventi. I Bersaglieri veneti ricorderanno nel tempo questa bella giornata ed avranno materiale da raccontare anche agli amici che non hanno potuto partecipare. Molto gradito ed apprezzato il saluto che il sindaco di Biella Marzio Olivero che, a conoscenza della presenza dei Bersaglieri veneti a Biella, ha voluto rivolgere durante il pranzo.

La delegazione veneta era rappresentata dal Bers. Marco Cavallaro, Presidente Interregionale Nord, dal Bers. Ales Venturin, Consigliere Nazionale A.N.B., dal Bers. Antonio Bozzo, presidente dei Bersaglieri veneti e ideatore della giornata, da tutti i Presidenti Provinciali e di Sezione e dal Consigliere Nazionale Bers. Mauro Capra accompagnato dal maestro della Fanfara di Asti. Presente anche il Comandante dell’11° Reggimento Bersaglieri con alcuni collaboratori che hanno voluto partecipare a questo incontro.

A rappresentare la Città, il presidente di Sezione Giannino Zanellati accompagnato dal presidente della Sezione di Cavaglià Renzo Nicolello. Per organizzare la bella giornata a Biella, sono state importanti le varie iniziative del Bers. Giuliano Lusiani per Biella, che hanno contribuito a rendere interessante la trasferta degli amici veneti. Infine lo scambio di regali, ha reso più ricca la giornata, che per i veneti è stata anche una occasione per consegnare agli amici biellesi, alcuni loro prodotti, comprese confezioni del loro prezioso e conosciuto vino, da consumarsi in compagnia ed allegria.

Oltre ai ringraziamenti per la spendida accoglienza, l’invito rivolto dai veneti ai biellesi è stato quello di partecipare prossimamente alle manifestazioni bersaglieresche che si terranno nelle loro città, ed in particolare in quella di Jesolo.