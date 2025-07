Anffas Biellese, Alexandra Tiboldo è la nuova presidente

Alexandra Tiboldo è la nuova presidente di Anffas Biellese. Prende il posto di Maria Teresa Rizza alla guida dell’associazione da otto anni.

Il passaggio del testimone è avvenuto sabato scorso, durante l’assemblea generale dell’associazione. In apertura di lavori, i rappresentanti hanno osservato un minuto di silenzio per la tragica morte di Francesco Montoro, da sempre un amico di Anffas. Successivamente si è passati all’elezione del presidente. «Sin dal primo giorno in cui Anffas è diventata parte del cammino della mia famiglia, mi sono chiesta che cosa potessi fare per Anffas - spiega Tiboldo -. L’associazione ha cambiando la nostra vita e quella di mio figlio, rivoluzionandola e migliorandola con nuovi metodi educativi. Da lì la mia disponibilità a corsi tenuti da Anffas nazionale, quali ad esempio Accademia Anffas, durato quattro anni. Momenti impegnativi e formativi. Ora che è giunto il momento, sono onorata di esserci in questa fase di profondo cambiamento culturale e sociale nell’approccio e nella visione della disabilità».

«Quando mi si è prospettata la possibilità, avevo molti dubbi, in ragione di un incarico impegnativo da molti punti di vista - aggiunge Tiboldo -. Dopo un’attenta riflessione ho deciso di accettare questa sfida, che tocca le mie corde da sempre. So che si tratta di un incarico difficile, per il quale dovrò studiare e lavorare molto. Ma sono pronta, per il bene dell’associazione i cui valori mi appartengono da quando ero ragazza. Ho accettato anche perché posso contare su un consiglio direttivo formato da persone di grande valore umano e di esperienza pratica, che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile nella vita dell’associazione, che oggi guarda al manifesto di Anffas nazionale approvato recentemente a Trieste, che guarda al 2030 tra inclusione e diritti».

L’assemblea inoltre ha espresso un sincero ringraziamento per il lavoro svolto, nel corso dei due mandati, a Maria Teresa Rizza, capace di portare avanti l’attività di Anffas anche in anni difficili e momenti complessi. Il consiglio direttivo è quindi composto da Alessia Patellaro, Roberto Tiepolo, Maria Teresa Rizza e Ivo Manavella.