Situazione idrica in Piemonte: il Biellese resiste, ma l'equilibrio è precario

La situazione idrica in Piemonte, fotografata dai dati aggiornati al 30 giugno, racconta una regione sospesa tra normalità apparente e segnali di siccità imminente. Il Biellese, come il resto del Piemonte settentrionale, si trova in una posizione di relativo equilibrio, ma i numeri parlano chiaro: la pioggia scarseggia, il caldo incalza e le risorse idriche iniziano a mostrare segni di affaticamento.

Giugno 2025 è stato il settimo mese di giugno meno piovoso degli ultimi settant’anni. Sul bacino del Po, alla confluenza col Ticino, le precipitazioni sono state inferiori del 46% rispetto alla media climatica di riferimento (1991-2020). A fronte di una media attesa di circa 96 mm, ne sono caduti poco più della metà. Questo deficit ha interessato l’intera regione, fatta eccezione per alcune zone del Verbano, che hanno registrato un modesto surplus. Anche il Biellese, solitamente avvantaggiato dalla sua posizione prealpina, ha risentito di questa dinamica.

La pioggia scarsa si è combinata con un’ondata di calore eccezionale. Giugno ha registrato un’anomalia termica di +3,3°C rispetto alla norma, collocandosi come il secondo mese di giugno più caldo dal 1955, dietro solo all’inarrivabile 2003. Questo aumento delle temperature ha aumentato l’evaporazione e lo stress sulle colture, aggravando ulteriormente il fabbisogno idrico del territorio.

A livello regionale, gli indici di siccità SPI e SPEI – che misurano le anomalie di pioggia e la combinazione con l’evapotraspirazione – mostrano per il mese appena trascorso segnali di allerta in particolare nel Torinese, Cuneese e Alessandrino. Per il Biellese e il Piemonte settentrionale, la situazione è ancora sotto controllo grazie alle abbondanti precipitazioni primaverili, ma le proiezioni per luglio non sono incoraggianti: le previsioni stagionali indicano nuove settimane con piogge inferiori alla media, soprattutto nelle aree centro-meridionali.

Dal punto di vista delle riserve idriche superficiali – tra neve residua, invasi alpini e il Lago Maggiore – la situazione si mantiene globalmente nella norma, ma con un leggero calo sul comparto settentrionale (-7,7%). Il Lago Maggiore, da cui dipende in parte anche il regime dei fiumi biellesi, ha registrato un volume inferiore del 6% rispetto alla media del periodo.

Le portate fluviali stanno seguendo lo stesso trend. Il fiume Po, all’idrometro di Isola Sant’Antonio, ha chiuso il mese con una portata media inferiore del 19% rispetto ai valori storici. Anche altri fiumi chiave del sistema piemontese, come il Tanaro e il Sesia, mostrano cali accentuati. Fanno eccezione solo pochi corsi d’acqua, come la Dora Baltea, sostenuta dai contributi glaciali ancora attivi.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, la falda superficiale mostra valori inferiori alla media nell’area torinese, mentre nel Cuneese e nella bassa Vercellese-Novarese i livelli restano superiori alla norma. Nel Biellese, pur senza condizioni di allarme, si segnala una lieve tendenza al ribasso del livello freatico, un elemento da tenere monitorato soprattutto in caso di prolungato periodo siccitoso estivo.

Il quadro che emerge è quello di una regione che, pur non essendo in crisi idrica conclamata, inizia a manifestare segnali che impongono cautela. Per il Biellese, l’attenzione deve restare alta: le riserve sono ancora solide, ma l’accoppiata tra caldo intenso e precipitazioni scarse potrebbe mettere a dura prova il sistema agricolo e i piccoli bacini locali già entro la fine di luglio.

Le autorità regionali e i consorzi irrigui sono già al lavoro per ottimizzare la gestione delle risorse, ma è fondamentale anche il contributo dei cittadini. Un uso responsabile dell’acqua, sia in ambito domestico che agricolo, sarà essenziale per affrontare l’estate senza scivolare verso emergenze più gravi. In attesa di un possibile cambio di passo da parte del meteo, occorre vigilanza.