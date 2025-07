Ponderano, all'orizzonte il 170° anniversario Banda Rossini e festa patronale: in campo anche la Pro Loco

Nelle prossime settimane La Pro Loco di Ponderano è pronta a offrire due appuntamenti gastronomici imperdibili all’insegna della convivialità e della tradizione locale.

Sabato 26 luglio, nell’ambito dei festeggiamenti per il 170° anniversario della Banda G. Rossini, si terrà un’apericena speciale. È un evento che darà inizio all’Estate Ponderanese presso il plesso scolastico in un’atmosfera festosa, con musica dal vivo e un ricco buffet per brindare insieme a un traguardo importante per uno dei simboli culturali del paese. In caso di maltempo, l’evento si terrà al polivalente di via Mazzini 25.

Il secondo evento sarà sabato 9 agosto in collaborazione con la parrocchia di San Lorenzo per la festa patronale: la serata inizierà intorno alle 20 con un aperitivo di benvenuto, che darà il via alla festa, e a seguire cena in oratorio.