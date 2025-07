Calcio, un giovane di rinforzo: ecco l'ex Biellese e Cossato Alessandro Merella

Si abbassa ancora l’età media della rosa della Fulgor Valdengo Chiavazzese. Alessandro Merella ha firmato per la formazione biellese andando a rinforzare il reparto difensivo.

Esterno nel reparto arretrato, Merella arriva dall’esperienza al Borgosesia, ma nell’arco della sua carriera è stato protagonista con le divise di Biellese e Città di Cossato. Ecco cosa l’ha portato a scegliere il progetto della Fulgor: «Ho scelto questa società perché dà fiducia ai giovani valorizzandoli, aspetto che reputo importante oggi. Sulla stagione, mi aspetto un campionato molto difficile ma non toglie il fatto che punteremo a fare sempre il meglio in ogni partita. A livello personale voglio dare il massimo per il bene della squadra e cercare di ritagliarmi più spazio possibile».