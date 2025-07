Calcio, Riccardo De Mori torna alla Biellese: “È un onore indossare questi colori”

La Biellese annuncia il tesseramento di Riccardo De Mori, centrocampista classe 2008. Dopo un primo percorso nel vivaio bianconero e importanti esperienze fuori provincia, è ora pronto a entrare a far parte della rosa della prima squadra per la stagione 2025/26.

Nato a Biella, ha iniziato a giocare a calcio all’età di cinque anni, spinto da una passione innata e coltivata fin da subito sui campi vicino casa. Muove i primi passi proprio nella Biellese, dove si fa notare fin da subito con talento e personalità nella categoria Pulcini. Dopo l’esperienza iniziale in bianconero, si trasferisce al Novara, con cui disputa due stagioni da protagonista in Under 12 e in Under 13.

Viene poi selezionato dal Torino per l’Under 14, ma l’esperienza all’ombra della Mole è segnata da un infortunio che lo tiene lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. Superato il momento più difficile, De Mori torna al Novara e affronta tre stagioni in netta ripresa: prima con l’Under 15, poi con l’Under 16 e infine, nell’ultimo anno, con l’Under 17. Capitano del gruppo, si mette in evidenza per carisma, qualità tecniche e leadership. Ora, per lui, è tempo di tornare a casa: a Biella, lì dove tutto ha avuto inizio, tra ricordi, radici e quella maglia che oggi ritrova con nuove ambizioni e rinnovata consapevolezza.

Queste le sue prime parole da calciatore della Biellese: «Sono contento di come sia andata l’ultima stagione, i risultati si sono visti e le chiamate sono arrivate. Ho fatto questa scelta importante con il cuore e con passione. So che sarà una sfida diversa, più dura, perché entro in un mondo nuovo, quello dei grandi: dovrò lavorare sodo, imparare e guadagnarmi ogni minuto in campo. Ma conosco Biella, è la mia città, e tornare a indossare questi colori è un onore molto importante per me. Ringrazio la società per aver creduto in me e per questa opportunità: giocare al Pozzo-La Marmora sarà un’emozione fortissima».