Banca Sella e Carabinieri di Biella, ciclo di incontri contro le truffe per gli operatori di sportello

Un ciclo di incontri che ha coinvolto quasi 500 operatori di sportello di Banca Sella su tutto il territorio nazionale, quotidianamente a contatto con la clientela, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nella prevenzione di truffe e frodi, in particolare a tutela delle persone più vulnerabili ed esposte.

Banca Sella, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Biella, ha realizzato tra aprile e giugno 18 incontri online per garantire la partecipazione da tutte le sedi italiane, secondo un programma strutturato in due momenti distinti. Durante la prima parte, i responsabili di Banca Sella hanno illustrato le principali tipologie di frodi – sia tradizionali che digitali, come phishing, smishing, vishing e spoofing – fornendo indicazioni pratiche su come riconoscerle tempestivamente e gestire in modo efficace le situazioni di rischio.

La seconda parte ha visto la preziosa collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e in particolare del Comandante Provinciale, Colonnello Marco Giacometti, del Comandante del Nucleo Investigativo, Colonnello Massimo Colazzo, e del Comandante della Compagnia di Cossato, Capitano Matteo Grasso, che hanno condiviso esperienze concrete raccolte durante le attività quotidiane svolte sul territorio. Gli interventi hanno riguardato casi reali, strategie di prevenzione e indicazioni utili su come aiutare i clienti ad evitare raggiri, soffermandosi in particolare sulle persone anziane e su coloro che hanno meno familiarità con la tecnologia. Il ciclo di incontri ha già consentito agli operatori di sportello di intercettare alcuni tentativi di truffa ed evitare potenziali danni ai clienti che sono stati poi invitati a rivolgersi ai Carabinieri.

L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra la campagna contro le truffe condotta da anni dall’Arma in varie modalità, soprattutto a tutela delle fasce più deboli della popolazione, e l’impegno di Banca Sella per l’educazione finanziaria e la protezione dei clienti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la formazione continua delle proprie persone per garantire servizi sempre più efficienti.