Biella, l'assessore Franceschini ai residenti di Strada Cantone Bonino: “Degrado evidente, si interviene”

“Cari cittadini,

ho letto con attenzione la vostra lettera pubblicata sulla stampa locale e voglio ringraziarvi per aver sollevato un tema così importante come quello della sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda Strada Cantone Bonino. Nei giorni scorsi, insieme ai tecnici comunali, ho effettuato personalmente una ricognizione su diverse strade della nostra città.

Strada Cantone Bonino è stata una delle zone oggetto di valutazione e vi assicuro che le criticità emerse non sono passate inosservate. Ho deciso di includere questo tratto nel prossimo piano di asfaltature. L’intervento su Cantone Bonino è ritenuto prioritario proprio per l’evidente stato di degrado del manto stradale e non può più essere ignorato. Mi impegno a garantire che i lavori vengano avviati al più presto compatibilmente con i tempi tecnici e amministrativi necessari.

La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, e so quanto sia fondamentale intervenire in modo rapido ed efficace per ristabilire condizioni di percorribilità dignitose e sicure. Vi ringrazio per il senso civico dimostrato con la vostra segnalazione: solo con il confronto e la partecipazione attiva possiamo migliorare davvero il nostro territorio”.