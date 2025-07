Celebrazione eucaristica al Santuario di Banchette con Monsignor Roberto Farinella. Si tratta di un appuntamento liturgico rivolto alla zona pastorale Rovella nel comune di Bioglio.

La funzione, in programma alle 10.30 di martedì 22 luglio, sarà presieduta dal vescovo di Biella. Un momento di profonda spiritualità, pensato e voluto per le persone più anziane e per i gruppi di volontariato che operano nel nostro territorio. Seguirà un pranzo in compagnia.