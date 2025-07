Gruppo Sportivo Favaro, ottimi piazzamenti in Valle d'Aosta

In questo fine settimana di gare il Gruppo Sportivo Favaro è stato nuovamente presente con ottimi risultati al famoso ultratrail Monterosa Walserweag by UTM in Valle D’Aosta.

Nella gara gli atleti sono stati impegnati in due distanze: Maria Vittoria Passare, Simone Pizzato e Andrea Vercellino hanno preso il via nella 82 km mentre Omar Bergo si è cimentato nella distanza più lunga da 122 km. Tutti gli atleti sono giunti al traguardo con ottimi piazzamenti.