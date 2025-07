Padre e figlio recuperati dai soccorsi, erano dispersi in montagna da ieri sera tra Biella e Valsesia (foto di repertorio)

Aggiornamento ore 9.30

È durata meno di 24 ore la disavventura dei due uomini residenti in Lombardia, padre e figlio, dispersi in montagna al confine tra il Biellese e la Valsesia. Sono stati individuati e recuperati vicino all'Alpe Peccia dall'elicottero della Guardia di Finanza di Varese.

Entrambi, condotti a Piode, sono già stati visitati dal medico di campo e risultano illesi. Sembra che abbiano avuto problemi lungo il sentiero in una zona priva di campo per il cellulare. Dalle prime luci dell'alba, la sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese è riuscita ad agganciare la cella telefonica grazie al sistema informatico montato a bordo del mezzo areo che ha permesso di ritrovare i due escursionisti.

A collaborare nelle ricerche anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna, assieme ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino biellese, in campo dalle 20 di ieri sera, 19 luglio, dopo che alcuni parenti avevano lanciato l'allarme. Da lì la macchina dei soccorsi si era attivata fino al lieto epilogo.

Il fatto

Sono proseguite fino a tarda notte le ricerche dei due uomini, padre e figlio, dispersi sulle montagne al confine tra il Biellese e la vicina Valsesia. Al momento non sono stati ritrovati. Si tratta di un uomo di 63 anni e un giovane di circa 20 anni, entrambi residenti in Lombardia.

Dalle prime ricostruzioni sembra che i due fossero sulla via del ritorno dopo aver raggiunto il Monte Bo. A dare l'allarme alcuni parenti che non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con loro.

Da questa mattina, ore 8, la macchina dei soccorsi è ripartita e sta battendo entrambi i versanti. In campo, oltre all'elicottero Drago, il Soccorso Alpino biellese, i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna.