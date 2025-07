Furto a Tollegno, sparito un mezzo per il trasporto delle persone con disabilità

Furto nel comune di Tollegno. Stando alle prime ricostruzioni, mani ignote si sarebbero impadronite di un mezzo utilizzato per il trasporto delle persone con disabilità. Il veicolo (come da immagine) era stato lasciato parcheggiato in un'area coperta di un cortile interno privato. Sembra che il fatto sia avvenuto nella notte appena trascorsa.

I proprietari, comprensibilmente amareggiati per i contorni della vicenda, hanno immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri di Andorno Micca. Sono in corso i dovuti accertamenti. Se qualcuno dovesse notare il veicolo non esiti a contattare immediatamente le forze dell'ordine al numero di emergenza unico 112.