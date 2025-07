Biella, portano via le chiavi di un'auto in sosta: la Polizia Locale rintraccia tre uomini (foto di repertorio)

Tre uomini di circa 30 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati e identificati dagli agenti di Polizia Locale. Dalle ricostruzioni effettuate, sembra che il gruppo abbia sottratto nei giorni scorsi un paio di chiavi di un'auto, lasciata in sosta in una via del centro di Biella.

La proprietaria ha subito sporto denuncia raccontando quanto accaduto. In breve tempo, gli operatori hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e, dopo qualche giorno, avrebbero intercettato in una zona della città due di questi soggetti. Il terzo, sentitosi sotto pressione, si sarebbe presentato spontaneamente al comando della Polizia Locale di Biella per la riconsegna delle chiavi. Alla fine, tutti e tre sono stati deferiti per furto.