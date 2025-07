“Su matzone perdet su pilu ma non sas trassas”/ “La volpe perde il pelo ma non l’astuzia”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio, “La volpe perde il pelo ma non l’astuzia” consiglia di non fidarsi molto di qualcuno che, non compiendo più opere cattive, può sembrare affidabile, mentre continua ad essere furbo come la volpe. Un esempio l’abbiamo in Zaccheo, che si converte e cambia vita, ma, alla fin dei conti, continua ad ammucchiare beni, prima erano beni mondani e dopo beni eterni.

Presentada de su dìciu: “Su matzone perdet su pilu ma non sas trassas”.

Su dìciu: “Su matzone perdet su pilu ma non sas trassas” cussizat de non si fidare meda de caligunu chi, no faghindhe pius oberas malas, podet parrer afidabile, sendhe chi sighit a esser’ birbante comente su matzone. Unu modellu lu tenimos in Zacheu, chi si cunvertit e cambiat vida, ma, a sa fine de sos contos, sighit a ammuntonare benes, innanti fint benes de mundhu e poi benes eternos.

“Su matzone perdet su pilu ma non sas trassas”, narat unu dìciu e a mie mi faghet pensare a unu “matzone” fentomadu in s’Evanzeliu de Luca (Lc 19, 1-10). Cussu matzone est Zacheu, unu esatore de sas tassas, chi aiat imparadu bene s’arte sua e fit su printzipale de sos matziganos de sa tzitade de Gerico.

Chi Zacheu epat cambiadu pilu lu narat isseetotu, candho narat chi at a dare medade de sos benes suos a sos poberos e at torrare a batoro bortas si at furadu a caligunu. Duncas, Zacheu detzidit de no furare pius e de regalare de sos benes suos. Ma su chi l’at fatu cambiare sunt sas trassas, chi teniat e li sunt restadas. Difatis, s’inzeniu pro lomper’ a s’intentu sou l’at ispintu a che pigare a subra de s’arvure pro bider’ a Gesus e pustis impreat bonu sensu e impignu pro si fagher’ istimare dae Gesus e dae sos chi innanti lu odiaiant. E gai, a parrere meu, Zacheu matzone fit e matzone restat, innanti ammuntonendhe benes de mundhu e poi abberindhe domo e coro a Gesus pro s’assigurare benes chi no ant a finire mai.

TESTO IN ITALIANO

“La volpe perde il pelo ma non l’astuzia”, dice un proverbio e a me fa pensare a una “volpe” nominata nel Vangelo di Luca (Lc 19, 1-10). Quella volpe è Zaccheo, un esattore delle tasse, che aveva imparato bene il suo mestiere ed era il capo dei Pubblicani della città di Gerico.

Che Zaccheo abbia cambiato pelo lo dice lui stesso, quando dice che darà metà dei suoi beni ai poveri e restituirà quattro volte tanto se ha frodato qualcuno. Dunque, Zaccheo decide di non rubare più e di regalare dei suoi beni. Ma ciò che l’ha fatto cambiare è l’astuzia, che aveva e che gli è rimasta. Infatti, l’ingegno per giungere al suo intento lo ha spinto a salire sull’albero per vedere Gesù e poi usa il buon senso e l’impegno per farsi stimare da Gesù e da coloro che prima lo odiavano. E così, a parer mio, Zaccheo volpe era e volpe rimane, prima ammucchiando beni terreni e dopo aprendo casa e cuore a Gesù per assicurarsi beni che non avranno mai fine.

Mariantonia Fara

Nell’immagine: Echium vulgare L., 1753

Nome italiano: Erba viperina

Nomi sardi: Cotonosa, Limbuda, Erba de porcus, Coa de margiani, Coa de mazzoni, Suzza mele

Nome spagnolo: viborera o viperina (con varianti popolari come "hierba de la víbora", "lengua de vaca", "chupamieles"). L’erba viperina comune è presente in tutte le regioni d’Italia. Sull’Isola dell’Asinara si può osservare presso Cala Arena. Il termine viperina (italiano e spagnolo viborera) deriverebbe dall’antica credenza secondo cui la pianta fosse in grado di guarire i morsi di vipera: secondo la leggenda, Nicandro e Alcibiade, punti da una vipera, sarebbero guariti applicando sulla ferita un Echium dopo averlo masticato.

Il nome sardo suzza mele (“succhia miele”) rimanderebbe proprio all’uso tradizionale di succhiare o masticare i fiori della pianta apprezzandone il nettare dolce e legando così la pianta sia al suo impiego curativo che al suo valore gustativo nella cultura popolare. Il nome generico Echium deriva dal greco echis (biscia), per la forma delle infiorescenze ricurve simili a una testa di serpente; il nome specifico vulgare viene dal latino vulgus (volgo) e significa “comune”. Fioritura: da aprile a settembre.