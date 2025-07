Calcio, ritorno alla Fulgor Chiavazzese per Andrea Maffei: “Darò tutto per la squadra”

Casa dolce casa. Andrea Maffei è un giocatore della Fulgor Valdengo Chiavazzese. Si tratta di un ritorno per il difensore 2006, visto che fu parte della prima squadra già nella scorsa stagione, salvo poi essere ceduto in prestito.

Alla vigilia della prossima stagione, tra le motivazioni che lo hanno portato a tornare in blucremisi c’è la fiducia dimostrata nei propri confronti: «Ringrazio il direttore, il mister e la società che mi hanno voluto fortemente nonostante il periodo difficile che ho vissuto nell’ultimo anno, durante il quale sono stato fermo ai box. Spero di poter ripagare questa fiducia sul campo. Sono molto motivato per questa nuova stagione in Eccellenza, so che sarà tosta ma non vedo l’ora di rimettermi in gioco e lavorare duro. I miei obiettivi sono diversi: dare tutto per la squadra, crescere insieme ai miei compagni e lottare ogni domenica».