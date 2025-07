Lessona, un'area cani è pronta a nascere: sarà anche luogo per incontri ed eventi

Sta nascendo nel cuore di Lessona un’area cani pensata non solo come semplice spazio verde ma come un luogo vivo, curato e accogliente, dove cittadini e amici a quattro zampe possano incontrarsi, socializzare, partecipare ad attività condivise. L’iniziativa, promossa dal Comune, nasce dall’ascolto di un bisogno reale e si sta sviluppando grazie alla collaborazione con associazioni locali e volontari. “L’iniziativa nasce da una necessità pratica” - racconta Sara, una delle promotrici del progetto - Ho un cane, vivo in appartamento e mi sono resa conto che a Lessona non esisteva uno spazio pensato per i cani. I giardini pubblici ci sono ma hanno accessi limitati. Così, verso gennaio, ho cominciato a informarmi”.

Il primo passo è stato il confronto con l’amministrazione comunale, che ha risposto con apertura: è stata individuata, infatti, un’area adatta, nei pressi dell'area feste. Una radura alberata, ombreggiata, non troppo umida, facilmente raggiungibile a piedi e servita da parcheggi. Il Comune si è detto disponibile a stanziare fondi per la realizzazione: recinzioni, panchine, fontanelle; tuttavia resta aperta la questione della gestione a lungo termine. “Abbiamo coinvolto l’associazione Scodinzolando con Flo’ molto attiva sul territorio – riporta - Si occupa del recupero di cani da situazioni difficili, spesso dal Sud Italia, che poi vengono portati nelle regioni settentrionali in cerca di adozione. Anche il mio cane arriva da uno di questi percorsi. Loro ci stanno offrendo supporto burocratico e hanno accettato di stipulare la convenzione con il Comune”.

Il nodo centrale ora è la creazione di una squadra di volontari che si occupi della manutenzione ordinaria: sfalcio dell’erba, svuotamento dei cestini, piccoli interventi di cura. “È un’attività di volontariato a tutti gli effetti – spiega sempre Sara, - ma con un grande valore aggiunto per tutta la comunità. E’ un’occasione di incontro anche per le persone”. Il progetto prevede infatti un calendario di attività ed eventi, ancora da definirsi. Le idee riguardano passeggiate nei sentieri insieme all’associazione Scodinzolando con Flo', giornate di sensibilizzazione contro l’abbandono, incontri con esperti. C’è anche un’idea speciale e commovente, che riguarda una dedica in memoria di due cani, Charlie e Lisa, mancati prima di poter essere adottati. Un piccolo gesto simbolico per ricordare tutti gli animali che non hanno avuto una seconda possibilità.

Ma prima di tutto, serve una struttura di gestione. Per questo, l’appello è aperto a chiunque voglia dare una mano per far crescere questo spazio condiviso. “Chi ha un cane sa quanto sia importante avere un luogo sicuro e accogliente. Ma questo progetto è anche un modo per creare relazioni, uscire di casa, conoscersi. È un investimento sociale, oltre che pratico” conclude Sara. Un’iniziativa che nasce dalla quotidianità di un paese, che punta a diventare una risorsa preziosa per tutti: animali, padroni e comunità. Per info: 346.3163236, 349.7734703 o 348.7767058.