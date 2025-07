Strada Cantone Bonino, il disagio di residenti e passanti: “Tante auto danneggiate, pericolo serio per moto e bici” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Basta percorrere la strada Cantone Bonino, a Biella, per capire il reale pericolo dovuto alle innumerevoli buche profonde e ormai impossibili da evitare perché estese su tutta la carreggiata. I residenti percorrono la via a velocità estremamente ridotta ma nonostante le tante auto danneggiate e le cadute dei mezzi a due ruote le istituzioni non fanno nulla da mesi anche a fronte di numerose segnalazioni.

Occorre un intervento radicale prima che si faccia male qualcuno seriamente specie nelle ore notturne vista la scarsa illuminazione caratteristica storica delle strade a bassa percorrenza. Si spera in un intervento rapido del Comune che renda la circolazione sicura in quel tratto”.