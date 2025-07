A Sala Biellese un corso di difesa personale

A Sala Biellese arriva un corso di difesa personale a aperto a tutte le fasce d'età. Il primo incontro dimostrativo sarà gratuito e tenuto da un ex formatore dei corpi speciali dell’Esercito. L'appuntamento è per le 16 di domenica, 20 luglio, presso l'Asilo Ottavio Rivetti, in via Umberto I 98.