Da Oropa al Rifugio Rosazza, oltre 100 runners alla 1° Crono Birra per vivere lo spirito della montagna FOTO e VIDEO

Da Oropa al Rifugio Rosazza, oltre 100 runners alla 1° Crono Birra per vivere lo spirito della montagna (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Vivere il clima della montagna con un bicchiere di birra e in compagnia dei propri cari e amici. Con questo spirito è nata la prima edizione della Crono Birra, una gara di corsa in montagna non competitiva, organizzata dal Gruppo Sportivo Favaro.

Oltre 100 partecipanti che, nella prima serata di ieri, 18 luglio, si sono dati appuntamento nella conca di Oropa per affrontare un percorso suggestivo lungo la strada nuova (in fase di completamento) che conduce fino al suggestivo Rifugio Rosazza. Nel corso della prova, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di sfidare se stessi “brindando” durante il tragitto in tre punti ristoro.

Tanto divertimento per una giornata sportiva conclusasi con un pasta party finale a ben 1850 metri d'altezza. C'è anche chi si è buttato nelle acque del torrente per sfuggire, almeno per qualche istante, alla calura estiva. Alla fine, è giunto primo all'arrivo Federico Magagna, portacolori dei Climb Runners.

Di seguito le interviste a Corrado Vigitello del GS Favaro e alla gestrice Claudia Comello.