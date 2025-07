Ponderano celebra la Banda Rossini: due giorni di festa per i 171 anni di musica - Foto di repertorio.

Il 26 e 27 luglio, Piazza Alpini d’Italia sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti per il 170+1° anniversario della Banda Rossini di Ponderano, fondata nel 1854. Un traguardo importante che verrà celebrato con “Banda Rossini in Festa”, due serate di musica, convivialità e tradizione bandistica.

Sabato 26 luglio si aprirà con un’apericena a partire dalle ore 20:00, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Ponderano. La serata sarà animata dall’intervento della Marciapè Street Band, seguita da un DJ set dalle ore 21:30. "Occasione perfetta per unire gusto e intrattenimento, in un’atmosfera informale".

Domenica 27 luglio sarà invece dedicata alla tradizione con il raduno bandistico che vedrà la partecipazione delle bande musicali di Santhià, Roppolo e Masserano. Alle ore 16:30 è prevista la sfilata per le vie del paese, seguita alle 17:00 dai concerti delle bande partecipanti.

A partire dalle ore 20:00, la giornata si concluderà con un aperitivo e cena.

Il menu della domenica offrirà: affettati, antipasti, pasta all’amatriciana, macedonia con gelato e caffè.

In caso di maltempo, tutti gli eventi si svolgeranno presso il Salone Polivalente di via Mazzini 25.