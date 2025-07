Sordevolo, Summer School "E/State in Cantiere": 30 ragazzi alla scoperta dell'edilizia FOTO

Si è conclusa positivamente l’iniziativa di Orientamento rivolto ai giovani frequentanti i Centri Estivi “Ri-creazioni” La Trappa e " Toc Toc" di Occhieppo Inferiore e Superiore". Un totale di 30 ragazzi ha partecipato grazie al contributo di Ance Piemonte, il partenariato di Formedil Piemonte e l'organizzazione di O.P.E.B. Organismo Paritetico Edile Biellese - Scuola Edile del Territorio, al fine di far conoscere alle nuove generazioni le attività del Mondo dell’edilizia.

L’iniziativa ha trasformato uno spazio all’aperto “La Trappa” in un piccolo cantiere formativo. Maglietta, cappellino, guanti da lavoro e sorrisi curiosi, i giovani hanno scoperto quanto può essere creativo e gratificante costruire con le proprie mani. I partecipanti hanno potuto conoscere i materiali da costruzione, utilizzare strumenti base, in sicurezza, e realizzare tratti di muretti a secco, panchine in legno, e con i pennelli dipingere totem costruiti in ferro.

Oltre alle tecniche, l’attività ha trasmesso importanti valori come la collaborazione, il rispetto per l’ambiente e l’importanza del lavoro di squadra. I ragazzi hanno lavorato in gruppi, suddividendo i compiti e imparando a risolvere problemi insieme, proprio come in un vero team di lavoro.

Questo progetto ha aperto una finestra su un mondo spesso sottovalutato, ma ricco di potenzialità. Un’esperienza che, ci auguriamo, abbia alimentato qualche futura vocazione!

Il Presidente Geom Patrick Forgnone, di nomina Ance Biella ed il Vice Presidente Trombino Davide - Feneal UIL, si compiacciono per l’attività svolta ringraziando Ance Piemonte e Formedil Regionale promotori dell’iniziativa.

Un grazie speciale al nostro staff ! il Direttore Fabrizia Previdi ed Elena Lozia che hanno contribuito con impegno, competenza e dedizione al buon esito dell’‘iniziativa.

A Giuseppe Pidello che, con il supporto dei suoi collaboratori, ha svolto al meglio le attività stimolando la curiosità e creatività dei ragazzi.

Ai centri Estivi grazie per la collaborazione e partecipazione!