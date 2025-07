Acquerelli in Musica, il suono dell'arpa protagonista a Netro

La rassegna Suoni in Movimento, nell’ambito dei Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese, ospita Acquerelli in Musica: un incontro affascinante tra corde e armonie, un viaggio musicale dove il suono di due arpe si intreccia in un dialogo raffinato e suggestivo.

L’appuntamento è domenica 20 luglio presso il Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro di Netro dove la giornata si apre alle 16 con la tradizionale visita guidata e prosegue alle 17 con il concerto nel Museo del duo di arpe composto da Morgana Rudan e Davide Burani interprete di musiche di Petrini, Amadis, Franck, Thomas, Caramiello, Holy.

Morgana Rudan e Davide Burani, due interpreti di straordinaria sensibilità e talento, conducono il pubblico in una dimensione sonora unica, dove la delicatezza e la potenza dello strumento si fondono in un'esperienza emozionante.