Dal Nord Ovest - Appeso nel vuoto all'Orrido di Foresto, complesso salvataggio del Soccorso Alpino

Complesso intervento di soccorso in montagna ieri pomeriggio nell'Orrido di Foresto.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13 per un ferratista caduto in un tratto strapiombante nei pressi del terzo ponte tibetano, lungo la via ferrata che percorre la gola. L'uomo si trovava appeso nel vuoto con elevato rischio evolutivo a causa della sindrome da sospensione.

Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato al verricello il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese dell'equipe, prima di imbarcare altri 2 tecnici e 2 sanitari volontari del Soccorso Alpino che sono stati elitrasportati nella zona dell'incidente a supporto.

L'uomo è stato calato con tecniche alpinistiche e stabilizzato da un punto di vista sanitario con immobilizzazione della colonna, prima di essere imbarcato sul velivolo, sempre al verricello, per il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo per sindrome da sospensione e principio di ipotermia.