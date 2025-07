Falsi messaggi dal Ministero della Salute, nuova truffa via email sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Una nuova truffa informatica sta prendendo di mira i cittadini italiani e sfrutta il nome del Ministero della Salute per sembrare credibile. Il raggiro si presenta sotto forma di email apparentemente istituzionali, con il pretesto di richiedere una verifica dell’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Ma si tratta di un tentativo di phishing ben orchestrato, mirato a sottrarre dati personali e bancari.

A lanciare l’allerta è lo stesso Ministero, che attraverso il sito ufficiale e i propri canali social invita tutti gli utenti a prestare la massima attenzione. I messaggi fraudolenti simulano comunicazioni ufficiali, utilizzano loghi e toni formali, e invitano a cliccare su link che rimandano a pagine ingannevoli. Qui viene richiesto di inserire un codice (fornito nella mail) e, subito dopo, dati sensibili come informazioni anagrafiche e numeri di carta di credito.

Come riconoscere una truffa digitale

I segnali per smascherare questi tentativi sono chiari: il mittente è sconosciuto o sospetto, il tono è allarmante o urgente, si invita a cliccare su link esterni e inserire dati. Spesso il testo contiene anche errori grammaticali o sintattici poco compatibili con una comunicazione ufficiale.

Il Ministero ribadisce che non invia mai email con link per aggiornare dati personali o bancari, né chiede conferme tramite messaggi urgenti. Il consiglio è semplice: non cliccare, non fornire alcun dato e cancellare subito il messaggio.

Cosa fare se si è cliccato per errore

Chi avesse già aperto l’email o inserito informazioni deve immediatamente:

Contattare la propria banca per bloccare eventuali operazioni sospette

Segnalare l’accaduto alla Polizia Postale

Monitorare eventuali accessi insoliti ai propri servizi digitali

Fascicolo Sanitario Elettronico: un servizio sicuro, ma occhio ai falsi

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento digitale sicuro, gestito da ogni Regione e accessibile tramite portali ufficiali. Vi si trovano referti, esenzioni, ricoveri e prescrizioni, ma nessun aggiornamento o richiesta viene mai fatto via email. In caso di dubbi, l’unica via sicura è visitare direttamente il sito del Ministero o quello della propria Regione.

Protezione digitale: le regole base

Per tutelarsi dai cyber-rischi, è fondamentale:

Utilizzare password complesse e diverse per ogni servizio

Abilitare l’autenticazione a due fattori

Verificare sempre l'indirizzo del mittente e dei link

Tenere aggiornato l’antivirus

Non fidarsi mai di email che chiedono dati urgenti o sensibili

La prevenzione resta la prima arma per difendersi dai raggiri digitali: l’attenzione è d’obbligo, soprattutto quando in gioco ci sono salute e sicurezza.