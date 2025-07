Casi di inciviltà a Chiavazza, abbandonato anche un mobile. Una cittadina: “Qui il degrado regna sovrano” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sono qui per segnalare alcuni casi di maleducazione. Lunedì 14 luglio qualcuno ha lasciato questo mobile sul marciapiede nel rione di Chiavazza. Ad oggi, non è ancora stato spostato nonostante le chiamate agli enti preposti.

Non solo: sono presenti sui marciapiedi del rione di Biella molte deiezioni di cani, rifiuti abbandonati vicino alla campane del vetro, oltre a molte cicche di sigarette lasciate a terra. Una volta a settimana scendo sotto casa per raccoglierle e mantenere un po' di decoro ma dopo alcuni giorni siamo al punto di partenza.

Purtroppo a Chiavazza il degrado continua a regnare sovrano. Sono stupita che il Comune di Biella non riesca a far qualcosa, come mettere in atto delle procedure specifiche per sanzionare il cittadino incivile. Perchè le persone civili si devono adeguare a questo stato di cose che vanno condannate assolutamente? Attendo una risposta”.