Ternengo, ritorna la Santa Messa nelle “chiesetta” di frazione Villa: era stata chiusa durante il Covid

Quando le antiche tradizioni chiamano, i cuori ricominciano a battere, e così è avvenuto nel piccolo paese di Ternengo, dov’è bastato un giro velocissimo di messaggi per radunare un folto gruppo di volontari con l’intento di risistemare la piccola chiesa di frazione Villa (“la chiesetta” - come viene tradizionalmente chiamata in paese), rendendola nuovamente accogliente e idonea alle celebrazioni liturgiche; il piccolo oratorio era infatti rimasto inutilizzato da circa sei anni a causa delle limitazioni dovute all’emergenza della pandemia.

Presso questa antica chiesa del XVI secolo dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano, viene venerata dai tempi antichi la Madonna del Carmine – da sempre fonte di profonda devozione popolare ternenghese, alla quale si possono ricondurre molte vicende del passato, ben rappresentate dagli ex-voto dipinti sulle sedici formelle che compongono l’ancona dell’altare laterale, ove è collocata la statua della Madonna con Bambino. Da segnalare che l’antica statua in legno dipinto e dorato del secolo XVII, venne trafugata da ignoti alla fine degli anni '80 e solo dopo alcuni anni, venne sostituita con una nuova statua grazie alla donazione di una famiglia devota residente in frazione.

Alla gioia che già si prova nel vedere la chiesa aperta in queste calde giornate estive, si unisce quella ancora più grande in vista di domenica 20 luglio, dove alle 10, il parroco di Ternengo, canonico don Luigi Tajana, celebrerà la Santa Messa in onore della Madonna del Carmine, riportando in vita l’antica tradizione votiva presso “la chiesetta”, dove torneranno finalmente a risuonare le preghiere e i canti di quel popolo che da secoli, ripone speranze, tribolazioni e fede tra le braccia della Vergine Madre di Gesù.

“Un grande ringraziamento va al gruppo di volontari che si è occupato della pulizia e della sistemazione della chiesa, a conferma che l’unione di intenti e l’amore per la propria comunità sono la forza di un paese” sottolinea Matteo Colongo Tallia per la Parrocchia di S. Eusebio – Ternengo.