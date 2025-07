Golf, svetta Lorenzo Cesare al Campionato Biellese by Fedeli Cashmere a Le Betulle

Martedì il Golf Club Biella Le Betulle ha ospitato la 18esima edizione del Campionato Biellese by Fedeli Cashmere che ha visto al via 100 giocatori.

Nella prova maschile (punteggio medal) successo di Lorenzo Cesare che ha vinto con l’ottimo score di 67 (-6) con 6 birdie e tutti par. A 2 colpi (69) il compagno di squadra e campione uscente Francesco Tinelli. Tinelli si è consolato con il 1° netto di 1a categoria superando Daniele Tonso (Cavaglià) sul filo di lana, per entrambi 71.

In seconda categoria (max score), vittoria di Maurizio Giletta con lo score di 81 (+ 9). Nel netto 1° posto con 70 per Emanuele Cirella (Mulino Cerrione) seguito con lo stesso punteggio da Franco Dallazzi (Biella Betulle).In terza categoria (max score), dominio di Giacomo Crestani (Biella Betulle) che ha chiuso con lo score lordo di 91. Nel netto al 1° posto Gianni Feo (Cavaglià) con 71 seguito da Emanuele Pancaldi con 72.Nella categoria unica femminile (max score), la rappresentante del Mulino Cerrione Loredana Marina ha vinto con lo score lordo di 100.

Nel netto al 1° posto Annalisa Lorenzini (Biella Betulle) con 73 seguita da Monica Bolengo (Mulino Cerrione) con 75 e Maria Vittoria Boccadelli (Mulino Cerrione) con 76.Dopo 5 edizioni consecutive il titolo della gara a squadre è sfuggito ai padroni di casa del Gc Biella a cui è stato fatale il ritiro per infortunio del giocatore di 2a categoria. A iscrivere per la prima volta il nome sul Trofeo realizzato da Paolo Barichello riservato al miglior circolo (somma degli score netti ottenuti da 4 giocatori, uno per ognuna delle 3 categorie maschile e della categoria unica femminile) è il Gc Cavaglià (team composto da: Simone Bucino, Stefano Griggio, Franco Panatero ed Elena Rossi ) che ha totalizzato 327 e conserverà in bacheca il “coppone” fino al prossimo anno. Al secondo posto il Mulino Cerrione con 333.Primo Junior Andrea Rosso (Biella Betulle) con 79. Nella categoria amici 1° netto Marco Bini con 74, seguito da Filippo Rocca (75) e Stefano Toscano (76).

Il nearest to the pin della buca 5 è andato a Stefano Balbinot con m. 1,15. Mentre i migliori del driving contest alla buca 9 sono stati Stefania Avanzini (m. 171) e Lorenzo Cesare (m. 287).A chiudere la giornata una ricca premiazione, con al tavolo gli sponsor e la Presidente del Gc Biella Paola Buratti. Prossima tappa del campionati biellesi sarà la prova di doppio misto in programma al Mulino di Cerrione a fine agosto.