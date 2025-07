Fuoristrada, Serena Rodella pronta per la trasferta ligure

Sabato e domenica torna protagonista il Trofeo Italia Sparco che, con la trasferta in terra ligure, da il via alla penultima prova del campionato. Ancora una volta tantissimi equipaggi al via che vedono tra gli iscritti la pilota biellese Serena Rodella.

Classifica molto corta che vede la solita lotta sul filo del secondo tra Rodella, Repetto e Gromo nella classe regina dedicata ai fuoristrada ma la pista del Sassello offre sempre colpi di scena. Una stagione davvero ancora tutta aperta che si chiederà il 27 settembre ad Armeno.