Malescorto compie 25 anni: "Una finestra sul mondo che racconta la Val Vigezzo al cinema internazionale"

Malesco si prepara a celebrare un traguardo importante: lunedì 21 luglio prenderà il via la 25ª edizione di Malescorto, il festival internazionale di cortometraggi che negli anni ha saputo trasformarsi da rassegna locale a punto di riferimento per il cinema breve, attirando ogni anno autori, registi e appassionati da tutto il mondo.

“Quest’anno Malescorto celebra un traguardo straordinario: i suoi primi 25 anni di attività – afferma con orgoglio il sindaco di Malesco, Enrico Barbazza –. Un quarto di secolo durante il quale il festival si è trasformato da piccola rassegna locale a evento culturale di respiro internazionale”.

Il primo cittadino sottolinea come il festival abbia saputo rinnovarsi nel tempo, affermandosi come piattaforma di scoperta e promozione per giovani talenti e opere di qualità:

“Siamo orgogliosi dell’eccezionale crescita del numero di opere in concorso, con una partecipazione sempre più ampia e qualificata, che riflette la vivacità della scena cinematografica contemporanea”.

Tra i punti di forza di Malescorto, secondo Barbazza, c’è la sua capacità di farsi specchio del mondo attraverso lo sguardo del cortometraggio:

“Malescorto oggi è una finestra aperta sul mondo, con corti provenienti dai cinque continenti che offrono spunti di riflessione su temi come i diritti umani, l’ambiente, le identità culturali, le trasformazioni sociali. Questa varietà è la nostra ricchezza: una narrazione globale che arriva nel cuore della Val Vigezzo e dialoga con il territorio”.

Il festival è anche un'opportunità di scambio e crescita culturale:

“È un’occasione di incontro tra pubblico, giovani autori, professionisti del settore e istituzioni culturali. In questi anni, grazie alla collaborazione con scuole, associazioni, enti locali e realtà cinematografiche, abbiamo costruito una rete solida e dinamica”.

Un ringraziamento particolare va allo staff e a chi lavora dietro le quinte:

“Un sentito grazie va allo staff di Malescorto, che con entusiasmo e competenza ha permesso al festival di crescere e consolidarsi. Insieme al direttore artistico stiamo lavorando per arricchire ulteriormente l’offerta culturale, con momenti formativi e progetti dedicati ai giovani”.

L’edizione 2025, annuncia infine il sindaco, porterà anche nuove strategie di comunicazione e promozione:

“L’obiettivo è dare a Malescorto il riconoscimento che merita, non solo come evento culturale ma come motore di sviluppo territoriale. Siamo pronti a continuare questo percorso con lo stesso entusiasmo di sempre, guardando al futuro con nuove idee, collaborazioni e una visione sempre più ampia”.