Successo per “Portula in Festa”: buona affluenza e tanto entusiasmo malgrado il maltempo

Si è conclusa con successo "Portula in Festa", la manifestazione di quattro serate all’insegna della musica e del buon cibo organizzata dalla Pro Loco, che anche quest’anno ha fatto registrare una buona affluenza, nonostante il meteo poco favorevole.

“Siamo davvero soddisfatti – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Martino Mazza – La pioggia non ha fermato la voglia di stare insieme, di condividere momenti di festa, musica e convivialità. La partecipazione è stata ottima e il calore dei presenti ci ha ripagati di tutti gli sforzi.”

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i volontari e allo staff, che hanno lavorato con impegno durante tutto l’anno per rendere possibile l’evento, ma anche ai camerieri, sempre sorridenti e disponibili, e ai bambini, che si sono distinti per entusiasmo e voglia di aiutare.

Le serate sono state animate da diversi gruppi musicali, che hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente, accolta con entusiasmo dal pubblico.

In parallelo alla festa, domenica 13 luglio alle ore 15, si è svolta anche un’iniziativa ecologica organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione Plastic Free. La passeggiata ecologica, con partenza dall’asilo della frazione Boera, ha visto un piccolo gruppo di volontari sfidare il maltempo per dedicarsi alla raccolta dei rifiuti lungo le vie del paese.

“Anche se la partecipazione è stata più contenuta a causa del brutto tempo – ha sottolineato Mazza – l’iniziativa è stata importante e simbolica. Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte alla passeggiata, dimostrando attenzione per l’ambiente e per il nostro territorio. Il senso civico si costruisce anche con piccoli gesti come questi.”

La Pro Loco dà appuntamento al mese di agosto, con il ritorno della tanto attesa Festa della Birra, per nuove serate all’insegna della musica, del buon cibo e del divertimento.