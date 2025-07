Festa della Birra, Netro si prepara per l'ultimo weekend: "Divertimento assicurato!"

Dopo un primo fine settimana da record con oltre 4.000 presenze, la Festa della Birra di Netro si prepara a chiudere in grande stile. Il Salone Polivalente di via Simonetti 10 torna ad animarsi per le ultime serate all’insegna della musica e della buona tavola.

Organizzata dalla Pro Loco di Netro, la manifestazione si è già confermata uno degli appuntamenti estivi più amati del Biellese, con una partecipazione che ha superato ogni aspettativa: “Non ci aspettavamo un simile successo – ha commentato la presidente Barbara Apollo – C'erano molti eventi in zona, ma in tantissimi hanno scelto Netro. Speriamo di replicare anche questo weekend”.

Di seguito il programma, piatti forti ed eventi, giorno per giorno:

- Venerdì 18 – alle 22:00 viaggio nei mitici anni ’90 con il party Mega 90 (media partner Radio Bruno, special guest Marco Marzi & Marco Skarica). Specialità: alette piccanti.

- Sabato 19 – alle 22:00 sul palco Divina, poi DJ set; a cena: panissa.

- Domenica 20 – chiusura alle 21:30 con la voce di Sonia De Castelli e, dal banco gastronomico, profumati arrosticini.

Servizio navetta gratuito anche sabato 19 e domenica 20.