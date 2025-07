Biella, previsioni degli imprenditori sul terzo trimestre 2025 nel segno della prudenza

L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul terzo trimestre 2025 mette in evidenza la grande prudenza a fronte della crescente incertezza degli scenari geopolitici internazionali.

Ecco il saldo fra pessimisti e ottimisti dei principali indicatori sulle previsioni degli imprenditori biellesi dell'industria manifatturiera e del terziario per il terzo trimestre 2025: occupazione: 0,8% (era 5,4% lo scorso trimestre); produzione totale: -17,6%% (era 7,5% lo scorso trimestre); ordini: -19,1% (era a 3,4% lo scorso trimestre); redditività: - 19,1% (era a - 12,2% lo scorso trimestre).

A commentare l’indagine è Paolo Barberis Canonico, presidente UIB: "Il sentiment degli imprenditori è molto prudente e riflette l'elevata incertezza degli scenari geopolitici internazionali. Non si tratta di una crisi come quelle del passato, piuttosto è un clima di attesa in cui i consumi e gli investimenti sono limitati all'immediata necessità e rimandati ad un momento migliore. Sul fronte del commercio internazionale, ora più che mai è importante mantenere la calma, evitare una guerra commerciale e puntare sulla negoziazione: quando anche il quadro dei dazi sarà definito, probabilmente ritroveremo maggiore stabilità e prospettive più chiare".