Nuovo concerto per il Cooskreet Trio con “Il giro del mondo in 80 note”

Nuovo concerto all'orizzonte per il Cooskreet Trio con “Il giro del mondo in 80 note”. Lucia Parolaro, Ruggero Pezzia Fornero e Maurizio Piatti saranno di scena al Casolare dei Campra, a Graglia, alle 21 di domani, 19 luglio, per un appuntamento musicale.

Ispirandosi al celebre libro di Jules Verne, il Cooskreet Trio percorrerà musicalmente le vie che portano ad Africa, Americhe, Caraibi, Asia e Europa in un pot-pourri caleidoscopico di suoni, tradizioni e strumenti.