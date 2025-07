Tentati furti e truffe: numerosi gli episodi biellesi

Fra la serata di ieri e la notte di oggi, venerdì 18 luglio, i Carabinieri sono intervenuti in 3 diverse località biellesi, al fine di tutelare i cittadini da tentativi di furti e truffe. Le segnalazioni arrivano da Mottalciata, Cerrione e Salussola. Fortunatamente nessuno è andato a segno e l’esito, per i malviventi, è stato negativo.

A Mottalciata, una donna ha ricevuto una chiamata che sembrava riferita a un presunto incidente stradale nel quale il figlio era stato coinvolto. Dichiarando che avrebbe dovuto avvisare il fratello, gli interlocutori hanno desistito e la dinamica riferita alle Forze dell’Ordine.

Caso affine, ma dalla località ignota, è accaduto nella notte. La donna ha riferito ai Carabinieri che diversi soggetti si sarebbero recati presso la propria abitazione per chiedere dei soldi, oltre ad annunciare un finto incidente stradale dove la figlia era stata coinvolta.

Intorno alla mezzanotte, invece, dei ladri si sono introdotti all’interno di un alloggio a Salussola, entrando dalla porta di ingresso. Col favore del buio i malviventi hanno rovistato senza successo, prima di essere interrotti dai proprietari che li hanno messi in fuga. I Carabinieri indagano sull’accaduto, ma per il momento sembra che non sia stato asportato nulla.

Anche a Cerrione le Forze dell’Ordine sono intervenute per un tentato furto registrato nella notte, ma in questo caso i ladri potenziali avrebbero tentato di forzare una tapparella. Avvertiti della presenza della residente, si sarebbero allontanati.