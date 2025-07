Gattino gettato nel bidone dell'immondizia, salvato da due donne di Pollone: “Era in fin di vita”

Era in fin di vita dentro un bidone dell'immondizia. Senza cibo né acqua, in pieno giorno, durante la calura estiva. È stato molto fortunato il micetto tratto in salvo, nei giorni scorsi, da alcuni abitanti del comune di Pollone. “Una vicina ha sentito diversi miagolii disperati e mi ha avvisato – racconta una delle residenti presenti al fatto – Insieme abbiamo cercato di capire da dove venissero quei suoni fino alla drammatica scoperta”.

Qualcuno, infatti, aveva gettato un gattino nella spazzatura chiudendolo all'interno tra sacchi dell'immondizia e un odore fetido. “Non solo – spiega - La giornata era afosa con temperature elevate. Grazie alla buona sorte siamo riusciti a tirarlo fuori e assisterlo. Boccheggiava e ansimava vistosamente”.

Una tragedia sfiorata, conclusasi con un lieto fine: il “trovatello”, infatti, ha trovato ora una famiglia. “È stato subito adottato dalla mia vicina – confida – Come l'ha visto, ha subito esclamato: lo tengo io. Sono sicura che se ne prenderà cura. Ho chiamato, con lei, il Canile di Cossato e, di fronte a questa soluzione, il personale della struttura si farà carico delll'iter di visita e vaccinazione. Un ringraziamento è doveroso, sono stati eccezionali. Tuttavia non mi capacito di chi ha compiuto un simile gesto. Un abbandono efferato che non trova alcuna giustificazione”.