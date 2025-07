Gaglianico, violento scontro tra due auto sulla Trossi: una si ribalta FOTO

Un altro violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 18 luglio, sulle strade del Biellese. Stavolta è avvenuto sulla Trossi, nel comune di Gaglianico, con un paio di auto coinvolte nello scontro. Sembra che una delle due si sia ribaltata in mezzo alla carreggiata.

In tempi brevi, sono arrivati i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute ma sono rimasti visibilmente spaventati per quanto accaduto.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli assieme agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi. In fase di accertamento la dinamica del sinistro e, al momento, il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.