Nell’estate del Giubileo la Madonna di Oropa accoglie i pellegrini nella Basilica Superiore

In occasione dell’Anno Giubilare, la Madonna Nera di Oropa sarà collocata nella Basilica Superiore del Santuario dal 22 luglio al 28 settembre. La decisione nasce dalla volontà di accogliere i numerosi pellegrinaggi attesi nei mesi estivi in un luogo profondamente significativo per tutti i fedeli: la Basilica Superiore. Non solo più capiente rispetto alla Basilica Antica, più raccolta e intima, la Basilica Superiore è stata recentemente restituita alla sua piena bellezza dopo i recenti restauri resi possibili grazie al contributo di numerosi enti e fondazioni bancarie.

Un intervento che ne ha riaffermato il ruolo essenziale nell'accoglienza e nella vita religiosa del Santuario. L’estate giubilare vedrà la partecipazione di migliaia di giovani pellegrini provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Francia, Spagna e Stati Uniti, soprattutto tra fine luglio e inizio agosto, in concomitanza con il Giubileo dei Giovani. Inoltre, la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, prevista per il mese di settembre, rappresenta un ulteriore momento di grande richiamo per tantissimi giovani che si recheranno a Oropa per rendere omaggio a uno dei luoghi più amati dall’ormai prossimo Santo.

La statua della Madonna Incoronata sarà esposta nella Basilica Superiore con il Manto della Misericordia e la Corona della V Centenaria Incoronazione. Il manto, simbolo della devozione popolare, è un’opera straordinaria: realizzato con oltre 15.000 pezzi di stoffa donati dai fedeli, è una testimonianza tangibile di preghiere, speranze e riconoscenza. Lungo 25 metri, nella Basilica Superiore potrà essere finalmente disteso nella sua interezza, permettendo ai pellegrini di ammirarlo in tutta la sua bellezza. La Madonna di Oropa tornerà in processione nella Basilica Antica domenica 28 settembre, in occasione del pellegrinaggio diocesano, che chiuderà simbolicamente questo intenso periodo di grazia.

«Collocare la Madonna nella Basilica Superiore durante il Giubileo – commenta il rettore del Santuario, don Michele Berchi – è un importante segno di accoglienza: vogliamo che tutti i pellegrini, e in particolare i più giovani, si sentano accolti in uno spazio che rispecchia la grandezza del loro desiderio di Dio, della loro ricerca e della loro speranza. Questo tempo speciale ci chiama ad accogliere non solo con strutture adeguate, ma con il cuore, per essere davvero all’altezza dell’incontro che ci attende.»

ORARI DI APERTURA E FUNZIONI:

Da lunedì a venerdì S. Messe in Basilica Antica: ore 8 - 9.

Preghiera serale: ore 18.15 | In Basilica Superiore: 10,30 - 11,30 - 16,30

Sabato S. Messe in Basilica Antica: ore 8 – 9 – 18,15* |

In Basilica Superiore: 10,30 – 16,30* (*Messa domenicale)

Domenica e festivi S. Messe in Basilica Antica: ore 7,30 – 9 - 18,15 | In Basilica Superiore: 10,30 – 12 - 16,30

Rosario e vespri in Basilica Antica ore 15,15

Apertura Basilica Antica: tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00

Apertura Basilica Superiore: da lunedì a venerdì: dalle 8.30 alle 19 | sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.