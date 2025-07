“Personaggi iconici” e dove trovarli a Cavaglià, nuovo appuntamento a Villa Salino

La Filarmonica di Cavaglià, in collaborazione con il Comune di Cavaglià e nell’ambito della manifestazione “Luglio in villa”, presenta “Personaggi iconici”.

L’evento, che si terrà sabato 19 luglio, alle 21, presso i giardini di Villa Salino, è volto a scoprire alcuni tra i personaggi reali o di fantasia, che sono diventati simboli e punti di riferimento nella storia, condizionando la moda, la cultura e persino la politica.

Tra i più noti ci sono “Robin Hood – Prince of Thieves” del film diretto da M. Kamen e B. Adams, “The man in the iron mask” di N. Glennie – Smith oppure quelli della saga di “Star Wars”. Al termine dell’evento, ci sarà un piccolo rinfresco in via Vercellone 1.