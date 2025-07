Costruiamo paesi intelligenti, incontro a Sordevolo

Venerdì 18 luglio, a Sordevolo, presso il salone “Giovanni XXIII”, in via Graglia, alle 17.15, si terrà il quinto incontro di “Costruiamo paesi intelligenti”, il progetto che ha l’obiettivo di dare vita a degli smart villages in Valle Elvo e Serra.

Durante la serata, ci svolgerà un giro di condivisioni di idee, spunti oppure riflessioni. Inoltre, ci sarà un aggiornamento dei gruppi di lavoro relativamente al percorso smart village Valle Elvo e Serra. Al termine dell’evento, alle 19.30, è stato organizzato un aperitivo.