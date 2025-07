Le RSgirls brillano a Torino al Trofeo SUN CUP 2025 FOTO

Nello scorso weekend, la società Eurogymnica Torino ha organizzato presso l’accogliente Pala200 di Settimo Torinese il Trofeo SUN CUP 2025, competizione di Ginnastica Ritmica riservata alle ginnaste partecipanti al campionato FGI Gold. Sono scese in pedana, nei due giorni di gara, alcune centinaia di atlete in rappresentanza delle associazioni di Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana.

Quattro le atlete della Rhythmic School scese in campo gara a difendere i colori del club candelese. Di grande rilievo i risultati ottenuti da Elena Pavanetto nella categoria J1 (anni 2010-2011) dove ha ottenuto la medaglia di bronzo nel concorso generale, quella d’argento nella specialità nastro e quella di bronzo nella palla. Ha ottenuto la medaglia d’argento anche Grace Giardina, categoria A1 (anni 2016-17), nella specialità corpo libero, mentre si è classificata sesta alla fune e nel concorso generale. Buone performances anche per le altre due RSgirls in gara. Per Giulia Sapino, categoria S1 (anno 2009), tre quarti posti, nelle specialità cerchio e nastro e nel concorso generale; mentre per Margot Giardina, categoria A3 (anno 2014), settimo posto al cerchio e due noni posti a corpo libero e concorso generale.

Hanno accompagnato le ginnaste nella due giorni torinese la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano i risultati delle loro atlete: “La gara ha avuto un’ottima e qualificata partecipazione, le nostre atlete si sono approcciate correttamente alla competizione e si sono esibite dimostrando buona tecnica ed esercizi attinenti alle musiche proposte, ottenendo dalle giurie valutazioni conseguenti. Alcuni esercizi presentati sono ben assimilati dalle ginnaste, altri in fase di ottimizzazione: il giudizio ottenuto complessivamente dalle giurie è soddisfacente, per cui siamo serene sulla bontà del lavoro fin qui svolto. Ora faremo qualche giorno di riposo e poi torneremo in palestra per prepararci al meglio per la seconda parte della stagione agonistica che si svolgerà in autunno”.

Procede intanto il Summer Camp della Rhythmic School presso il PalaCandelo con varie attività, nella prossima settimana si terrà uno stage di danza con Alessia Leone ex ginnasta di ottimo valore, facente parte della squadra della Rhythmic School che nel 2017 conquistò il campionato nazionale di serie A2.