Italia-Slovacchia: incontro tra ministro Pichetto Fratin e vice Primo ministro Tomáš Taraba

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato oggi al MASE il Vice Primo Ministro e Ministro dell’Ambiente della Repubblica Slovacca, Tomáš Taraba.

L’incontro è stato organizzato per finalizzare il Protocollo d’Intesa tecnica tra i due ministeri per rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo della tutela ambientale con particolare riguardo alla bonifica delle aree inquinate.

“Con il Protocollo tra i nostri due ministeri che sottoscriviamo oggi - ha sottolineato il ministro Pichetto Fratin nel corso del suo intervento - potremo rafforzare la cooperazione tecnica tra le nostre strutture, proprio sulla tutela ambientale ed in particolare per la individuazione di soluzioni ai problemi delle aree inquinate dall’attività umana che hanno rischi per la salute umana e ambientale”.

Il Protocollo, anche attraverso un gruppo congiunto che verrà istituito, prevede la condivisione di conoscenze e buone pratiche, l’organizzazione di seminari, corsi di addestramento, conferenze e la creazione di meccanismi sostenibili per il ripristino delle aree inquinate.