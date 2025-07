Rete Museale Biellese tra musica, arte e tradizioni: gli appuntamenti del fine settimana.

Domenica 20 luglio, la Rete Museale Biellese propone una serie di eventi che intrecciano cultura, creatività e memoria del territorio.

A Pollone, il Museo Forma ospiterà “Donne in Forma”, evento ideato da Storie di Piazza APS. La giornata si aprirà alle 14:30 con una visita guidata al museo e proseguirà dalle 16:30 con uno spettacolo teatrale dedicato all’alpicoltura e alla cultura casearia. Protagonisti saranno giovani interpreti che metteranno in scena una riflessione sul futuro e il legame con le radici locali. Lo spettacolo, diretto da Manuela Tamietti, vedrà alternarsi attori e musicisti in un viaggio tra leggende, comicità e vita di montagna.

A Sostegno, presso il Museo del Bramaterra, si svolgerà il laboratorio creativo “Crea il tuo mandala intessuto” dalle 14:30 alle 18:30. L'attività, ispirata alla tradizione Huicholes degli “Ojo de Dios”, sarà aperta a tutte le età.

A Netro, il Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro accoglierà la rassegna “Suoni in movimento”: alle 16 la visita guidata, seguita alle 17 dal concerto “Acquerelli in musica” con il duo d’arpe Morgana Rudan e Davide Burani, che interpreteranno brani di autori classici.

Infine, a Pettinengo, nel cortile del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, si terrà il concerto gratuito del duo “Mau Ritm & Gius” alle ore 16:00. Un pomeriggio musicale e conviviale arricchito da un rinfresco ispirato alla tradizione sarda del “su cumbidu”. I visitatori potranno inoltre esplorare i tre musei del borgo e, presentando una cartolina timbrata da ciascuno, ricevere in omaggio il volume "Vittorio Besso (1828–1895): Obiettivo Sardegna".

La giornata rappresenta un’opportunità per scoprire il patrimonio culturale del Biellese attraverso esperienze autentiche e multisensoriali.