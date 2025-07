A Varallo grande successo con The Kolors: 20mila fan in Piazza Vittorio

A Varallo grande successo per I Kolors: 20mila fan in Piazza Vittorio

Un’ondata di energia e musica ha travolto Varallo nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, quando i The Kolors hanno infiammato piazza Vittorio con una tappa del loro attesissimo Summer Tour 2025. L’evento, inserito nel programma dell’Alpàa, ha richiamato oltre 20.000 spettatori, regalando alla città una serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento.

Già dal pomeriggio, centinaia di fan erano in attesa sotto il sole per assicurarsi un posto in prima fila e vedere dal vivo il trio napoletano. Con una scaletta travolgente, che ha incluso tutti i loro brani più celebri, i The Kolors hanno coinvolto il pubblico in un’atmosfera elettrizzante, trasformando la piazza in un’enorme festa a cielo aperto.

A fine serata, il Sindaco di Varallo, Pietro Bondetti, ha espresso la propria soddisfazione per il grande successo dell’evento: «È stata una serata meravigliosa, con tantissima gente: circa 20.000 presenze. Tutto è stato organizzato con grande cura e ha funzionato alla perfezione. I commercianti e la Pro Loco hanno lavorato senza sosta ieri sera, beneficiando dell’enorme afflusso di persone. Sono orgoglioso di poter offrire alla nostra comunità eventi di questo livello, completamente gratuiti, che permettono soprattutto ai più giovani di incontrarsi, socializzare e vivere momenti belli insieme nella splendida cornice di Varallo. La risposta della comunità è stata straordinaria, e non posso che essere estremamente soddisfatto e grato».

Questa sera, spazio agli anni ’90

Dopo il successo dei The Kolors, la festa prosegue con una serata dedicata alla musica anni Novanta. A partire dalle 21.30, piazza Vittorio si trasformerà in un gigantesco party a cielo aperto, con animazione, scenografie e le hit intramontabili di un decennio che ha fatto la storia della musica pop e dance.

Un’occasione perfetta per chi ha vissuto quegli anni e vuole riscoprirne l’energia, ma anche per i più giovani che, magari attraverso i social, stanno riscoprendo i grandi successi di quel periodo.