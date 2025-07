Diversi furti in provincia, derubato anche un bagnante

Cavaglià, forzata la cassa del distributore: rubati 300 euro

Durante la notte, ignoti sono riusciti ad accedere alla cassetta del distributore di carburante situato a Cavaglià. Dopo averla tagliata, hanno asportato circa 300 euro in contanti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno invitato il gestore a sporgere denuncia e a valutare la situazione dal punto di vista assicurativo. Sono in corso accertamenti.

Vigliano Biellese, bagnante derubato sul Cervo: sparito zaino con effetti personali

Sempre ieri, un uomo ha denunciato un furto avvenuto mentre faceva il bagno nel torrente Cervo a Vigliano Biellese. Secondo quanto riferito, ignoti hanno approfittato della sua assenza per rubare lo zaino, contenente cellulare, vestiti e altri effetti personali. L’uomo è rimasto in costume, senza soldi né documenti e ha dichiarato di aver notato nei pressi alcune. I Carabinieri indagano sull'accaduto.

Gaglianico, rubata collana da un garage lasciato aperto

Infine, alle 4 di notte a Gaglianico, ignoti si sono introdotti in un'abitazione passando dalla porta del garage lasciata aperta, riuscendo a rubare una collana. Anche in questo caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per risalire ai responsabili.

Le forze dell’ordine raccomandano ai cittadini di prestare la massima attenzione e di segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto.